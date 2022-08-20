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На ЗАЕС окупанти влаштували "вихідні" для персоналу, станцію хочуть знеструмити – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 20 серпня 2022, 22:59
На ЗАЕС окупанти влаштували вихідні для персоналу, станцію хочуть знеструмити – ГУР
Російські окупанти на ЗАЕС, ілюстративне фото AFP via Getty Images

На Запорізькій атомній електростанції окупанти продовжили на невизначений термін "вихідні" для українського персоналу, що може свідчити про намір відключити станцію від живлення.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили "короткотривалі вихідні" для українського персоналу. На відміну від попереднього розпорядження, тепер це стосується також оперативних чергових.

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При цьому тривалість "вихідних" не уточнюється. Натомість, на станцію повернули частину представників "Росатому". Також на ЗАЕС залишається контингент окупаційних військ та велика кількість зброї та боєприпасів.

Ці заходи можуть свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення – так зване "виведення в нуль"".

Деталі: Як зазначили в розвідці, в такому разі станція на певний період часу залишиться без електроживлення, аварійне електропостачання здійснюватиметься за рахунок дизельних підстанцій.

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"Це створює потенційну небезпеку, оскільки збільшується імовірність виникнення критичних ситуацій, що, схоже, і є головною метою умисних дій російських окупантів на українському ядерному об'єкті", – заявили в ГУР.

Що передувало: 19 серпня "Енергоатом" повідомив, що російські окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки ЗАЕС та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему.

Також повідомлялося, що окупанти озвучили керівництву ЗАЕС вимогу про обмеження допуску персоналу на станцію, на майданчик пропускали лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.

У суботу "Енергоатом" заявив, станом на ранок 20 серпня Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, а співробітники, які взяли участь у зйомках пропагандистських відео окупантів, будуть звільнені.

Читайте також: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи це можливо і якими можуть бути наслідки?

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Теми: ЗАЕС
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