Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На ЗАЭС оккупанты устроили "выходные" для персонала, станцию ​​хотят обесточить – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 22:59
Российские оккупанты на ЗАЭС, иллюстративное фото AFP via Getty Images

На Запорожской атомной электростанции оккупанты продлили на неопределенный термин "выходные" для украинского персонала, что может свидетельствовать о намерении отключить станцию ​​от питания.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станцией продлили "кратковременные выходные" для украинского персонала. В отличие от предыдущего распоряжения, теперь это касается также оперативных дежурных.

При этом продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию ​​вернули часть представителей "Росатома". Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и множество оружия и боеприпасов.

Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию ​​от украинских электросетей и питания – так называемый "вывод в ноль"".

Детали: Как отметили в разведке, в таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания, аварийное электроснабжение будет осуществляться за счет дизельных подстанций.

"Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", - заявили в ГУР.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 19 августа "Энергоатом" заявил, что российские оккупанты в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Также сообщалось, что оккупанты озвучили руководству ЗАЭС требование об ограничении допуска персонала на станцию, на площадку пропускали только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

В субботу утром "Энергоатом" заявил, по состоянию на утро 20 августа Запорожская АЭС продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, а сотрудники, принявшие участие в съемках пропагандистских видео оккупантов, будут уволены.

Читайте также: Россияне хотят отключить Запорожскую АЭС от Украины. Возможно ли это и какими могут быть последствия?

Россия терроризирует мир ядерной опасностью через Запорожскую АЭС. Объясняем контекст и возможные угрозы

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗАЭС
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Военные РФ недовольны танковыми биатлонами и парадами на фоне больших потерь – разведка Британии

"Киев вздрогнет": российские пропагандисты требуют ударов по центрам принятия решений

видео, обновлено от 00:52Под Москвой подорвали пропагандистку и дочь "идеолога Путина"

Найден мертвым начальник СБУ Кировоградской области

ISW: России нужно будет перебросить часть сил, чтобы "защитить" Крым

Усик во второй раз победил Джошуа

Все новости...
ЗАЭС
На Западе заговорили о 5-й статье договора НАТО в случае аварии на ЗАЭС
Энегоатом сообщил об увольнении работников ЗАЭС, снимавшихся в роспропаганде
Россия демонстрирует полное пренебрежение к безопасности украинских ядерных объектов – США
Последние новости
12:59
СБУ: из 20 ракет РФ, только 1 летит по военным объектам, остальные – по мирным жителям
12:54
Россияне пытаются использовать Турцию, чтобы избежать санкций – Минфин США
12:37
В Латвии за четыре дня собрали 500 тысяч евро на Bayraktar для Украины
12:19
В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США
12:02
Украина не причастна к подрыву дочери Дугина – ОП
11:56
Праздничные дни августа: полиция дала украинцам совет по безопасности
11:42
Россия нанесла разрушения Николаеву более чем на 813 миллионов
11:35
Военные РФ недовольны танковыми биатлонами и парадами на фоне больших потерь – разведка Британии
11:28
С циррозом и дыхательной недостаточностью: в "Охматдете" спасли ребенка благодаря трансплантации печени
11:13
Россияне усилили террор гражданских в Херсонской области - облсовет
Все новости...