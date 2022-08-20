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На ЗАЭС оккупанты устроили "выходные" для персонала, станцию ​​хотят обесточить – ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 22:59
На ЗАЭС оккупанты устроили выходные для персонала, станцию ​​хотят обесточить – ГУР
Российские оккупанты на ЗАЭС, иллюстративное фото AFP via Getty Images

На Запорожской атомной электростанции оккупанты продлили на неопределенный термин "выходные" для украинского персонала, что может свидетельствовать о намерении отключить станцию ​​от питания.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Представители оккупационного руководства Запорожской атомной станцией продлили "кратковременные выходные" для украинского персонала. В отличие от предыдущего распоряжения, теперь это касается также оперативных дежурных.

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При этом продолжительность "выходных" не уточняется. На станцию ​​вернули часть представителей "Росатома". Также на ЗАЭС остается контингент оккупационных войск и множество оружия и боеприпасов.

Эти меры могут свидетельствовать о намерении оккупантов отключить станцию ​​от украинских электросетей и питания – так называемый "вывод в ноль"".

Детали: Как отметили в разведке, в таком случае станция на определенный период времени останется без электропитания, аварийное электроснабжение будет осуществляться за счет дизельных подстанций.

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"Это создает потенциальную опасность, поскольку увеличивается вероятность возникновения критических ситуаций, что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", - заявили в ГУР.

Что предшествовало: 19 августа "Энергоатом" заявил, что российские оккупанты в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки ЗАЭС и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему.

Также сообщалось, что оккупанты озвучили руководству ЗАЭС требование об ограничении допуска персонала на станцию, на площадку пропускали только оперативный персонал, обеспечивающий функционирование энергоблоков.

В субботу утром "Энергоатом" заявил, по состоянию на утро 20 августа Запорожская АЭС продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, а сотрудники, принявшие участие в съемках пропагандистских видео оккупантов, будут уволены.

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Темы: ЗАЭС
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