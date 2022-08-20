"Алкогольна хімічна зброя": в ОП прокоментували закиди Росії про отруєння військових

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на звинувачення Міноборони Росії в отруєнні окупантів у Запорізькій області натякнув, що вони отруїлися алкоголем.

Джерело: Подоляк у Telegram

Деталі: Подоляк вважає, що російські посадовці постійно намагаються "очевидні провальні для себе речі пояснювати анекдотичними та абсурдними конспірологічними версіями".

Дослівно: "Так от, уважно ознайомившись з офіційною заявою Міністерства оборони Росії щодо отруєння військових російської окупаційної армії в українському місті Василівка Запорізької області та звинуваченням України у використанні "хімічної зброї" (до речі, вони про це кажуть з усією серйозністю), можемо сказати таке (теж серйозно):

Надмірне вживання дешевого неліцензійного алкоголю в 40-градусну спеку разом із простроченими сухпайками "армії Росії" абсолютно точно може призводити до непередбачуваних наслідків.

Українська земля ніколи не буде гостинною до російських окупантів. Нескінченна блювота — це ще найкраще, що може на вас тут чекати. Однак розуміємо, що чекати від вас адекватності — не на часі, тому продовжуйте розповідати "байки доброї волі" про масштабне використання "алкогольної хімічної зброї"".

Що передувало: Раніше в суботу Міноборони РФ заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області.

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Нібито проти російських окупантів було застосовано ботулотоксин типу "В", а російські військові медики підтвердили наявність отрути штучного походження в організмі госпіталізованих.

Також окупанти заявили, що вирішили провести додаткове розслідування "отруєння бойовими отруйними речовинами" так званого "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо.