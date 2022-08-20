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"Алкогольное химическое оружие": в ОП ответили на упреки России об отравлении военных

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 23:54
Алкогольное химическое оружие: в ОП ответили на упреки России об отравлении военных
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на обвинения Минобороны России в отравлении оккупантов в Запорожской области намекнул, что они отравились алкоголем.

Источник: Подоляк в Telegram

Детали: Подоляк считает, что российские чиновники постоянно пытаются "очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями".

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Дословно: "Так вот, внимательно ознакомившись с официальным заявлением Министерства обороны России относительно отравления военных российской оккупационной армии в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинением Украины в использовании химического оружия (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать такое (тоже серьезно):

Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии России" совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям.

Украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности — не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия"".

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Что предшествовало: Ранее в субботу Минобороны РФ заявило об отравлении своих военных в Запорожской области.

Якобы против российских оккупантов был применен ботулотоксин типа "В", а российские военные медики подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных.

Также оккупанты заявили, что решили провести дополнительное расследование "отравления боевыми ядовитыми веществами" так называемого "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо.

Темы: Офис президентаРосcиявойна
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