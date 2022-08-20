Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Алкогольное химическое оружие": в ОП ответили на упреки России об отравлении военных

Катерина ТищенкоСуббота, 20 августа 2022, 23:54
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на обвинения Минобороны России в отравлении оккупантов в Запорожской области намекнул, что они отравились алкоголем.

Источник: Подоляк в Telegram

Детали: Подоляк считает, что российские чиновники постоянно пытаются "очевидные провальные для себя вещи объяснять анекдотическими и абсурдными конспирологическими версиями".

Дословно: "Так вот, внимательно ознакомившись с официальным заявлением Министерства обороны России относительно отравления военных российской оккупационной армии в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинением Украины в использовании химического оружия (кстати, они об этом говорят со всей серьезностью), можем сказать такое (тоже серьезно):

Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии России" совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям.

Украинская земля никогда не будет гостеприимной к российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности — не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия"".

Что предшествовало: Ранее в субботу Минобороны РФ заявило об отравлении своих военных в Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

Якобы против российских оккупантов был применен ботулотоксин типа "В", а российские военные медики подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных.

Также оккупанты заявили, что решили провести дополнительное расследование "отравления боевыми ядовитыми веществами" так называемого "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Офис президентаРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Военные РФ недовольны танковыми биатлонами и парадами на фоне больших потерь – разведка Британии

"Киев вздрогнет": российские пропагандисты требуют ударов по центрам принятия решений

видео, обновлено от 00:52Под Москвой подорвали пропагандистку и дочь "идеолога Путина"

Найден мертвым начальник СБУ Кировоградской области

ISW: России нужно будет перебросить часть сил, чтобы "защитить" Крым

Усик во второй раз победил Джошуа

Все новости...
Офис президента
В ОП трибунал для руководства РФ обсудили с главным прокурором по делу Милошевича
Ты единственный. Будут ли ротации в правительстве и командовании ВСУ
У Зеленского заявили, что Крымский мост нужно уничтожить
Последние новости
13:56
В ЕС считают, что Эрдоган осенью проведет досрочные выборы в Турции – СМИ
13:34
Погибли более 5 тысяч дельфинов: биолог о ситуации в Черном море
13:30
видеоОдесщина: ВМС показали, как уничтожили российскую мину возле берега
13:17
В Севастополе утром снова прозвучал взрыв – СМИ
12:59
СБУ: из 20 ракет РФ только 1 летит по военным объектам, остальные – по мирным жителям
12:54
Россияне пытаются использовать Турцию, чтобы избежать санкций – Минфин США
12:37
В Латвии за четыре дня собрали 500 тысяч евро на Bayraktar для Украины
12:19
В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США
12:02
Украина не причастна к подрыву дочери Дугина – ОП
11:56
Праздничные дни августа: полиция дала украинцам совет по безопасности
Все новости...