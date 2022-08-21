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Зеленський привітав Усика: “Важка, але потрібна перемога”

Анастасія КалатурНеділя, 21 серпня 2022, 03:29
Зеленський привітав Усика: “Важка, але потрібна перемога”
ФОТО: facebook.com/Alexanderusyk

Президент Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика з перемогою в поєдинку з британцем Ентоні Джошуа.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика!

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Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!".

Передісторія: 21 серпня Усик вдруге переміг Джошуа і  закріпив за собою статус чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Теми: Зеленськийспорт
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