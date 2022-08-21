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Усик вдруге переміг Джошуа

Анастасія КалатурНеділя, 21 серпня 2022, 02:08
Усик вдруге переміг Джошуа
ФОТО: GETTY

Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа.

Джерело: СуспільнеSport.ua, Hromadske

Деталі: Усик закріпив за собою статус чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

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Зазначається, що визначати переможця довелося суддівськими записками - за 12 раундів боксери не відправили один одного в нокаут. Вони роздільним рішенням визначили переможцем Усика.

Поєдинок відбувся в   Джидді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо: У ніч на 26 вересня Усик побив Джошуа в боксерському протистоянні в Лондоні, відібравши у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Джошуа задіяв пункт про матч-реванш.

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Теми: спорт
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