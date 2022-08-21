Усик вдруге переміг Джошуа
Неділя, 21 серпня 2022, 02:08
Український боксер Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа.
Джерело: Суспільне, Sport.ua, Hromadske
Деталі: Усик закріпив за собою статус чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.
Зазначається, що визначати переможця довелося суддівськими записками - за 12 раундів боксери не відправили один одного в нокаут. Вони роздільним рішенням визначили переможцем Усика.
Поєдинок відбувся в Джидді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо: У ніч на 26 вересня Усик побив Джошуа в боксерському протистоянні в Лондоні, відібравши у нього пояси чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Джошуа задіяв пункт про матч-реванш.