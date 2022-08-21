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Зеленский поздравил Усика: "Трудная, но нужная победа"

Анастасия КалатурВоскресенье, 21 августа 2022, 03:29
ФОТО: facebook.com/Alexanderusyk

Президент Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика!

Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят!".

Предыстория: 21 августа  Усик во второй раз победил Джошуа и закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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Темы: Зеленскийспорт
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