Зеленский поздравил Усика: "Трудная, но нужная победа"

Президент Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика!

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Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят!".

Предыстория: 21 августа Усик во второй раз победил Джошуа и закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.