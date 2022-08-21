Зеленский поздравил Усика: "Трудная, но нужная победа"
Воскресенье, 21 августа 2022, 03:29
Президент Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой в поединке с британцем Энтони Джошуа.
Источник: Зеленский в Facebook
Дословно: "Трудная, но столь важная и нужная победа Александра Усика!
Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за это и обязательно победят!".
Предыстория: 21 августа Усик во второй раз победил Джошуа и закрепил за собой статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
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