Хмельниччина: Місцевий склав для росіян план наступу на Хмельницький, йому загрожує довічне

На Хмельниччині місцевий житель склав для росіян план наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Також чоловік надсилав представнику РФ фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ.

Чоловіка судитимуть за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо: Суд вирішив посадити на 15 років до в'язниці мешканця села Перемога Броварського району Київської області, який під час окупації шпигував на користь росіян.