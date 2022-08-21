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Хмельниччина: Місцевий склав для росіян план наступу на Хмельницький, йому загрожує довічне

Анастасія КалатурНеділя, 21 серпня 2022, 04:44
Хмельниччина: Місцевий склав для росіян план наступу на Хмельницький, йому загрожує довічне
ФОТО: GETTY

На Хмельниччині місцевий житель склав для росіян план наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Також чоловік надсилав представнику РФ фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки ЗСУ.

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Чоловіка судитимуть за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо:  Суд вирішив посадити на 15 років до в'язниці мешканця села Перемога Броварського району Київської області, який під час окупації шпигував на користь росіян.

Теми: Хмельницькийвійна
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