Хмельницкая область: Местный составил для россиян план наступления на Хмельницкий, ему грозит пожизненное
Воскресенье, 21 августа 2022, 04:44
В Хмельницкой области местный житель составил для россиян план наступления на Хмельницкий и самый выгодный маршрут движения, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Также мужчина посылал представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.
Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Напомним: Суд решил посадить на 15 лет в тюрьму жителя села Победа Броварского района Киевской области, который во время оккупации шпионил в пользу россиян.
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