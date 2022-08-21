Хмельницкая область: Местный составил для россиян план наступления на Хмельницкий, ему грозит пожизненное

В Хмельницкой области местный житель составил для россиян план наступления на Хмельницкий и самый выгодный маршрут движения, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Также мужчина посылал представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.

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Мужчину будут судить за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним: Суд решил посадить на 15 лет в тюрьму жителя села Победа Броварского района Киевской области, который во время оккупации шпионил в пользу россиян.