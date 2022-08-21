Зведення Генштабу: РФ перекидає ППО до Білорусі

Росія перекидає свої засоби протиповітряної оборони до Білорусі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках відзначається переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації на територію Республіки Білорусь. Продовжує зберігатися загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни".

Деталі: На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли Пушкарів Чернігівської області та Миропілля і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Руських Тишків, Шестакового, Піщаного та Печенігів. Завдав авіаударів біля Мосьпанового, Старого Салтова та Гусарівки. Вів розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи.

На Слов’янському напрямку були артилерійські обстріли неподалік Шевелівки, Краснопілля, Дібрівного, Норцівки, Сулигівки та Долини. Ворог провів розвідку боєм у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов. Намагався вести штурм у напрямках Бражківка – Нова Дмитрівка і Сулигівка – Нова Дмитрівка. Зазнав втрат та відступив.

На Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступ.

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На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Вів наступ у напрямку Берестове – Івано-Дар’ївка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював наші позиції із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне. Завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледара. Вів наступ у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку обстріли були у районах Мар’їнки, Водяного, Олександрополя та Пісків. Окупанти завдали авіаударів біля Авдіївки, Новобахмутівки, Мар’їнки, Водяного та Красногорівки. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Покровськ, Красногорівка, Веселе та Опитне. Вороги ведуть штурм у напрямках Піски – Невельське, Лозове – Невельське та Старомихайлівка – Мар’їнка, бойові дії тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії поблизу Шевченко, Великої Новосілки, Пречистівки та Времівки. Задіяв авіацію неподалік Новомихайлівки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Нескучне, Залізничне, Малинівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Дорожнянка, Оріхів, Малі Щербаки, Червоне та Новоданилівка. Завдав авіаударів в районах Гуляйполя, Ольгівського та Червоного. Вів розвідку із БпЛА "Орлан-10" у районі Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку противник стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Степової Долини, Лиманів та ще 15 населених пунктів. Завдав авіаударів біля Ольгиного, Зарічного, Новогригорівки, Білої Криниці, Таврійського, Лозового та Андріївки. Вів розвідку БпЛА.

На Миколаївському напрямку ворог веде наступальний бій у напрямку Васильки – Благодатне, має частковий успіх, зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне, бойові дії тривають.

В готовності до застосування високоточної зброї - три ворожих носії крилатих ракет морського базування.