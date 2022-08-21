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Сводка Генштаба: РФ перебрасывает ПВО в Беларусь

Анастасия КалатурВоскресенье, 21 августа 2022, 07:16
ФОТО: GETTY

Россия перебрасывает свои средства противовоздушной обороны в Беларусь.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Волынском и Полесском направлениях отмечается перемещение средств противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. Продолжает сохраняться угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны".

Детали: На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы Пушкарей Черниговской области и Мирополья и Павловки Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Русских Тишков, Шестакового, Песчаного и Печенегов. Нанес авиаудары возле Мосьпаново, Старого Салтова и Гусаровки. Вел разведку неподалеку от населенного пункта Большие Проходы.

На Славянском направлении были артиллерийские обстрелы неподалеку от Шевеловки, Краснополья, Дибривного, Норцовки, Сулиговки и Долины. Враг провел разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурм в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка и Сулиговка - Новая Дмитровка. Понес потери и отступил.

На Донецком направлении враг пытается продолжить наступление.

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На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Северска, Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Вел наступление в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг обстреливал наши позиции из танков, ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Яковлевка, Зайцево, Шумы и Железное. Нанес авиаудары недалеко от Зайцева, Бахмута и Соледара. Вел наступление в направлениях Покровское – Бахмутское и Семигорье – Зайцево, успеха не имел, отошел. Продолжаются боевые действия в направлениях Железная Балка – Нью-Йорк и Новоселовка – Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении обстрелы были в районах Марьинки, Водяного, Александрополя и Песков. Оккупанты нанесли авиаудары возле Авдеевки, Новобахмутовки, Марьинки, Водяного и Красногоровки. Вели воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Покровск, Красногоровка, Веселое и Опытное. Враги ведут штурм в направлениях Пески – Невельское, Лозовое – Невельское и Старомихайловка – Марьинка, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии вблизи Шевченко, Великой Новоселки, Пречистовки и Времовки. Задействовал авиацию недалеко от Новомихайловки и Павловки.

На Запорожском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Нескучное, Железнодорожное, Малиновка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Дорожнянка, Орехов, Малые Щербаки, Красное и Новоданиловка. Нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Ольговского и Красного. Вел  разведку с БПЛА "Орлан-10" в районе Запорожья.

На Южнобужском направлении противник стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Степной Долины, Лиманов и еще 15 населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Ольгиного, Заречного, Новогригорьевки, Белого Криницы, Таврического, Лозового и Андреевки. Вел разведку БпЛА.

На Николаевском направлении враг ведет наступательное сражение в направлении Васильки - Благодатное, имеет частичный успех, занял южную окраину населенного пункта Благодатное, боевые действия продолжаются.

В готовности к применению высокоточного оружия – три вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

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Темы: войнаРосcияГенштаб
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