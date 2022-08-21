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Усик збирається битися або з Тайсоном Ф'юрі, або взагалі ні з ким

Анастасія КалатурНеділя, 21 серпня 2022, 07:45
Усик збирається битися або з Тайсоном Ф'юрі, або взагалі ні з ким
ФОТО: GETTY

Боксер Олександр Усик буде битися з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиме взагалі.

Джерело: Усик, якого цитує Champion

Пряма мова: "Тайсон Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Моя команда працює в цьому напрямку. Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі або не буду боксувати взагалі. Тільки бог знає, чи стану я абсолютним чемпіоном. Але моя команда допоможе мені в цьому".

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Нагадаємо:

  • Тайсон Ф'юрі володіє поясом WBC.  24 квітня Ф'юрі нокаутував Ділліана Вайта в поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі, таким чином захистивши свій пояс. Ф'юрі заявив, що завершив боксерську кар'єру.
  • Після здобуття трьох поясів Усику не вистачає лише титулу WBC.
  • Жодного разу в історії боксу не було надважковаговика, який би володів усіма чотирма поясами одночасно.

Теми: спорт
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