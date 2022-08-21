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Усик собирается сразиться либо с Тайсоном Фьюри, либо вообще ни с кем

Анастасия КалатурВоскресенье, 21 августа 2022, 07:45
Усик собирается сразиться либо с Тайсоном Фьюри, либо вообще ни с кем
ФОТО: GETTY

Боксер Александр Усик будет сражаться с Тайсоном Фьюри или не будет боксировать вообще.

Источник: Усик, которого цитирует Champion

Прямая речь: "Тайсон Фьюри не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Моя команда работает в этом направлении. Я буду боксировать с Тайсоном Фьюри или не буду боксировать вообще. Только бог знает, стану ли я абсолютным чемпионом. Но моя команда поможет мне в этом".

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Напомним:

  • Тайсон Фьюри владеет поясом WBC. 24 апреля Фьюри нокаутировал Диллиана Вайта в поединке за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе, таким образом защитив свой пояс. Фьюри заявил, что завершил боксерскую карьеру.
  • После получения трех поясов Усику не хватает только титула WBC.
  • Ни разу в истории бокса не было сверхтяжеловеса, который бы владел всеми четырьмя поясами одновременно.

Темы: спорт
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