"Кієв вздрогнєт": російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень

Російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Джерело: кремлівське видання "Царьград", керівниця пропагандистського медіа RT Маргарита Симоньян у Telegram

Деталі: На пропагандистському ресурсі вийшов матеріал після підриву дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна під назвою "Російська відповідь за вбивство Даши Дугіної, всього три слова - Київ здригнеться".

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Там натякають, нібито Україна винна у вбивстві пропагандистки і з посиланням на Симоньян вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Пряма мова Симоньян: "Центри ухвалення рішень! Центри прийняття рішень!! Центри прийняття рішень!".

Більше деталей: У цьому ж матеріалі пропагандисти оприлюднили координати будівель СБУ, Міноборони, Офісу президента тощо.

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Передісторія:

У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград"

Також вона — одна з авторів "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.

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