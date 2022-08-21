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"Кієв вздрогнєт": російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень

Роман ПетренкоНеділя, 21 серпня 2022, 11:07
Кієв вздрогнєт: російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень
симоньян, фото тасс

Російські пропагандисти вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Джерело: кремлівське видання "Царьград", керівниця пропагандистського медіа RT Маргарита Симоньян у Telegram

Деталі: На пропагандистському ресурсі вийшов матеріал після підриву дочки "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна під назвою "Російська відповідь за вбивство Даши Дугіної, всього три слова - Київ здригнеться".

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Там натякають, нібито Україна винна у вбивстві пропагандистки і з посиланням на Симоньян вимагають ударів по центрах ухвалення рішень у Києві.

Пряма мова Симоньян: "Центри ухвалення рішень! Центри прийняття рішень!! Центри прийняття рішень!".

Більше деталей: У цьому ж матеріалі пропагандисти оприлюднили координати будівель СБУ, Міноборони, Офісу президента тощо.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У Підмосков'ї 20 серпня вибухнуло авто з Дугіною, дочкою "ідеолога Путіна" Олександра Дугіна, яка писала для російських пропагандистських RT та "Царьград"
  • Також вона — одна з авторів "Книги Z" про російське вторгнення в Україну.

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Теми: Росіяпропагандавійна
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