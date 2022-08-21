"Киев вздрогнет": российские пропагандисты требуют ударов по центрам принятия решений

Российские пропагандисты требуют ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Источник: кремлевское издание "Царьград", руководитель пропагандистского медиа RT Маргарита Симоньян в Telegram

Детали: На пропагандистском ресурсе вышел материал после подрыва дочери "идеолога Путина" Александра Дугина под названием "Российская ответка за убийство Даши Дугиной, всего три слова - Киев вздрогнет"

Там намекают, что Украина виновна в убийстве пропагандистки и со ссылкой на Симоньян требуют ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Прямая речь Симоньян: "Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!".

Больше деталей: В этом же материале пропагандисты обнародовали координаты зданий СБУ, Минобороны, Офиса президента.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российских пропагандистских RT и "Царьград"

Также она - одна из авторов "Книги Z" о российском вторжении в Украину.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти