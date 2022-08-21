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Окупанти на Херсонщині вирішили відбирати підприємства в українських власників

Катерина ТищенкоНеділя, 21 серпня 2022, 17:10
пункт видачі російських паспортів в окупованому Херсоні, фото Getty Images

Російські окупанти вирішили визнавати безхазяйними та передавати новим власникам "покинуті" підприємства українських власників, які не перереєстрували їх у російській податковій.

Джерело: так званий "голова уряду регіону" Сергій Єлісєєв, якого цитує російський Інтерфакс

Пряма мова: "Урядом (окупаційним – ред.) Херсонської області прийнято рішення та визначено порядок визнання безхазяйними таких підприємств, передачі їх на баланс до фонду державного майна Херсонської області з подальшою передачею до зовнішнього управління тим охочим, хто захоче керувати цими активами та кого ми вважаємо гідними для того, щоб керувати цими підприємствами".

"У власників безсумнівно є можливість зберегти своє право на підприємство. Тут є невід'ємна обов'язкова умова – вони мають обов'язково перереєструватися в податковій, отримати реєстрацію, відкрити банківські рахунки. Вони мають бути для нас зрозумілими, прозорими. І нехай працюють, ніхто не перешкоджає".

Деталі: Єлісєєв також заявив, що процес переходу з гривні на рубль в окупованій частині Херсонської області може бути тривалим.

"Процес буде м'яким, плавним. Буде достатньо тривалий перехідний термін, щоб ми перейшли до одновалютної системи", - сказав він.

За словами Єлісєєва, в окупованій Херсонській області зараз ходять дві валюти – у магазинах можна розплатитися гривнями та рублями, а до підприємців, які не приймають до оплати російський рубль, так звані "правоохоронні органи" окупантів застосовують "заходи адміністративного впливу".

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При цьому на території окупованої частини Херсонської області не працюють українські банки, можливості перевести в готівку кошти в гривнях у населення немає.

Що передувало: Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що останніми тижнями на Херсонщині російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів, кількість людей, яких викрадають окупанти, збільшується.

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Теми: Херсонська областьокупаціябізнес
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