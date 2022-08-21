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Оккупанты в Херсонской области решили отбирать предприятия у украинских владельцев

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 августа 2022, 17:10
Оккупанты в Херсонской области решили отбирать предприятия у украинских владельцев
пункт выдачи российских паспортов в оккупированном Херсоне, фото Getty Images

Российские оккупанты решили признавать бесхозными и передавать новым владельцам "брошенные" предприятия украинских собственников, которые не перерегистрировали их в российской налоговой.

Источник: так называемый "председатель правительства региона" Сергей Елисеев, которого цитирует российский Интерфакс

Прямая речь: "Правительством (оккупационным – ред.) Херсонской области принято решение и определен порядок признания бесхозными таких предприятий, передачи их на баланс в фонд государственного имущества Херсонской области с последующей передачей во внешнее управление тем желающим, кто захочет управлять этими активами и кого мы посчитаем достойными для того, чтобы управлять этими предприятиями".

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"У собственников несомненно есть возможность сохранить свое право на предприятие. Здесь есть неотъемлемое обязательное условие – они должны в обязательном порядке перерегистрироваться в налоговой, получить регистрацию, открыть банковские счета. Они должны быть для нас понятными, прозрачными. И пусть работают, никто не препятствует".

Детали: Елисеев также заявил, что процесс перехода с гривны на рубль в оккупированной части Херсонской области может быть длительным.

"Процесс будет мягким, плавным. Будет достаточно длительный переходный срок, чтобы мы перешли к одновалютной системе", - сказал он.

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По словам Елисеева, в оккупированной Херсонской области сейчас ходят две валюты – в магазинах можно расплатиться гривнами и рублями, а к предпринимателям, которые не принимают к оплате российский рубль, так называемые "правоохранительные органы" оккупантов применяют "меры административного воздействия".

При этом на территории оккупированной части Херсонской области не работают украинские банки, возможности обналичить средства в гривнах у населения нет.

Что предшествовало: Зампредседателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в последние недели на Херсонщине российские захватчики усилили масштаб фильтрационных мероприятий, количество людей, которых похищают оккупанты, увеличивается.

Темы: Херсонская областьоккупациябизнес
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