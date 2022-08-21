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Росіяни посилили терор цивільних на Херсонщині - облрада

Валентина РоманенкоНеділя, 21 серпня 2022, 11:13
фото ТАСС

Останніми тижнями на Херсонщині російські загарбники посилили масштаб фільтраційних заходів, кількість людей, яких викрадають окупанти, збільшується.

Джерело: заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Кількість викрадених російськими загарбниками жителів Херсонщини збільшилася в рази. Під ударом – волонтери, які працюють на захоплених територіях, голови ОСББ, які відмовляються від співпраці з окупантами".

Деталі: При цьому якщо загарбники хочуть змусити співпрацювати, скажімо, когось з подружжя, то забрати можуть обох, пояснює Соболевський.

За його словами, нині небезпечно лишатися на загарбаних територіях вчителям. Ті працівники сфери освіти, які лишилися на захоплених територіях, отримуватимуть виплати за простій, їхні соціальні права захищені, в умовах окупації вони не можуть працювати - ні вести уроки онлайн, ні як репетитори.

Нагадаємо: Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що 21 серпня у автомобільній черзі у Василівці померла жінка, яка намагалася виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію.

За словами Федорова, кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.

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Теми: Херсонська область
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