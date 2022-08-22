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Зеленський: Судилище над українцями в Маріуполі стане лінією, після якої розмов з РФ більше не буде

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 00:38
ФОТО: facebook.com/zelenskiy.official

Якщо росіяни все ж таки проведуть в Маріуполі показове судилище над українськими полоненими – це буде тією лінією, за якою будь-які переговори з РФ неможливі.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Дослівно: "Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками – над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.

Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала.

Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників".

Деталі: Зеленський сказав, що усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень і "всі все розуміють". За  словами Зеленського, всі світові лідери розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує, і розуміють, що Україна не буде цього терпіти. 

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Джерела УП в розвідці  повідомляли, що окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого пройде в Маріуполі.
  •  За даними джерел, судилище хочуть провести не конкретно над бійцями "Азову" як підрозділу або над військовими України, а нібито над "ідеологією нацизму", таким чином намагаючись досягти задекларованої росіянами цілі "денацифікації".

  • За задумом окупантів, так званий "трибунал" проходитиме в багатьох локаціях, і Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Водночас перенесення цього процесу за межі окупованих територій джерела УП вважають малоймовірним.

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Теми: ЗеленськийРосіяпереговори
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