Зеленський: Судилище над українцями в Маріуполі стане лінією, після якої розмов з РФ більше не буде
Якщо росіяни все ж таки проведуть в Маріуполі показове судилище над українськими полоненими – це буде тією лінією, за якою будь-які переговори з РФ неможливі.
Джерело: звернення президента Володимира Зеленського
Дослівно: "Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками – над нашими воїнами, які в полоні в окупантів.
Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала.
Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і вони захищали свободу свого народу від загарбників".
Деталі: Зеленський сказав, що усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень і "всі все розуміють". За словами Зеленського, всі світові лідери розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує, і розуміють, що Україна не буде цього терпіти.
Що передувало:
- Джерела УП в розвідці повідомляли, що окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого пройде в Маріуполі.
- За даними джерел, судилище хочуть провести не конкретно над бійцями "Азову" як підрозділу або над військовими України, а нібито над "ідеологією нацизму", таким чином намагаючись досягти задекларованої росіянами цілі "денацифікації".
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За задумом окупантів, так званий "трибунал" проходитиме в багатьох локаціях, і Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Водночас перенесення цього процесу за межі окупованих територій джерела УП вважають малоймовірним.