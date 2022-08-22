Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 00:38
Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет
ФОТО: facebook.com/zelenskiy.official

Если россияне все же проведут в Мариуполе показательное судилище над украинскими пленниками – это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Дословно: "Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов.

Реклама:

Как бы там ни думали оккупанты, пусть что планируют, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, прсле которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.

Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков".

Детали: Зеленский сказал, что все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю и "все все понимают". По словам Зеленского, все мировые лидеры понимают, что делают оккупанты и чем это грозит, и понимают, что Украина не будет этого терпеть.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Источники УП в разведке сообщали, что оккупанты планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала во время показательного судилища над украинскими пленными, первый этап которого пройдет в Мариуполе.
  • По данным источников, судилище хотят провести не конкретно над бойцами "Азова" как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма", пытаясь таким образом достичь задекларированной россиянами цели "денацификации".
  • По замыслу оккупантов, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон. В то же время перенос этого процесса за пределы оккупированных территорий источники УП считают маловероятным.

Темы: ЗеленскийРосcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине воздушная тревога: в России взлетел МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
Все новости...
Реклама: