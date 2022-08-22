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Зеленский: Судилище над украинцами в Мариуполе станет линией, после которой разговоров с РФ больше не будет

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 00:38
ФОТО: facebook.com/zelenskiy.official

Если россияне все же проведут в Мариуполе показательное судилище над украинскими пленниками – это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Дословно: "Сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов.

Как бы там ни думали оккупанты, пусть что планируют, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, прсле которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.

Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины и они защищали свободу своего народа от захватчиков".

Детали: Зеленский сказал, что все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю и "все все понимают". По словам Зеленского, все мировые лидеры понимают, что делают оккупанты и чем это грозит, и понимают, что Украина не будет этого терпеть.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Источники УП в разведке сообщали, что оккупанты планируют скопировать формат Нюрнбергского трибунала во время показательного судилища над украинскими пленными, первый этап которого пройдет в Мариуполе.
  • По данным источников, судилище хотят провести не конкретно над бойцами "Азова" как подразделения или над военными Украины, а якобы над "идеологией нацизма", пытаясь таким образом достичь задекларированной россиянами цели "денацификации".
  • По замыслу оккупантов, так называемый "трибунал" будет проходить во многих локациях, и Мариуполь будет только первой из них. Другой такой локацией, по данным разведки, может быть оккупированный Херсон. В то же время перенос этого процесса за пределы оккупированных территорий источники УП считают маловероятным.

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Темы: ЗеленскийРосcияпереговоры
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