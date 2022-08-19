Окупанти планують судилище "над нацизмом" у стилі Нюрнберзького трибуналу – джерела
Під час показового судилища над українськими полоненими, перший етап якого пройде в Маріуполі, окупанти планують скопіювати формат Нюрнберзького трибуналу.
Джерело: джерела УП в розвідці
Деталі: За даними джерел, судилище хочуть провести не конкретно над бійцями "Азову" як підрозділу або над військовими України, а нібито над "ідеологією нацизму", таким чином намагаючись досягти задекларованої росіянами цілі "денацифікації".
З цієї точки зору окупанти планують розглядати всі випадки і процеси, починаючи з 2014 року, виправдовуючи цим нібито вимушеність свого нападу на Україну.
При цьому в розвідці зазначають, що росіяни не мають адміністративного і кадрового ресурсу на те, щоб це судилище виглядало правдоподібно навіть для пересічної людини.
За задумом окупантів, так званий "трибунал" проходитиме в багатьох локаціях, і Маріуполь буде лише першою з них. Іншою такою локацією, за даними розвідки, може бути окупований Херсон. Водночас перенесення цього процесу за межі окупованих територій джерела УП вважають малоймовірним.
Тривалість процесу може змінюватися в залежності від кількох факторів, зокрема ситуації на фронті, процесів всередині Росії та міжнародної ситуації. У розвідці також не виключають, що окупанти проведуть "винесення вироків" полоненим в один день із незаконними "референдумами" про приєднання окупованих територій до Росії.
Джерела зазначають, що після таких "референдумів" судилища над українськими полоненими можуть поновитися в іншому статусі, скажімо, над "Азовом" як терористичною організацією. З цієї причини питання страт полонених поки не розглядається.
У розвідці прогнозують, що процеси обміну бійців "Азову" будуть для росіян вимушеними. Вони робитимуть акцент на тому, що обмінюють лише жінок, хворих і тих, хто не здійснював так званих "злочинів".
Водночас "найжорсткіші сценарії", за даними співрозмовників УП, можливі щодо найбільш відомих із полонених, командного складу "Азову" та групи "Ведмедів". Останніх наразі лишилося 8 із 9 осіб, що здалися в полон.
Як декларують окупанти, у так званому "трибуналі" братимуть участь не лише "представники" окупованих територій України, але й Росії та Білорусі. Також запрошені представники Сирії та КНДР, але вони наразі не підтвердили свою участь. У розвідці також не виключають, що на судилище запросять "маргіналів" і "небуйних психічно хворих", які мають громадянство країн ЄС та США. Можливе також залучення представників країн Африки і захоплених територій Грузії – так званих Абхазії і Південної Осетії.
Що передувало: Раніше Головне управління розвідки повідомило, що на День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".
В ГУР не виключають, що росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В таку випадку вони спробують перекласти провину за скоєний злочин на Україну.
Передісторія:
- 6 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби провести псевдосуд над українськими військовополоненими.
- Пізніше мер Маріуполя Вадим Бойченко уточнив, що російські загарбники готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими на 24 серпня.
- 8 серпня в ефірі каналу "Росія 1" ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що так званий "перший трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі. За його словами, "трибунал" планується як міжнародний, і вже нібито "низка країн дали попередню згоду на участь", однак про які саме країни йдеться, прокремлівська маріонетка не повідомив.