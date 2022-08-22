Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ знищили дві установки С-300 і пошкодили Каховський міст

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Збройні сили України на півдні знищили дві російські пускові установки С-300, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С" та самохідну гаубицю "Мста-С".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, вороже військо зменшилося на  20 росіян.

Також були знищені радіолокаційна станція підсвітлення й наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М", 2  буксировані міномети 120-го калібру, 3 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Наша  авіація завдала два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

Крім того, зазначається, що ЗСУ "відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійнаЗбройні сили
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Глава дипломатії ЄС проти повної заборони на видачу віз росіянам

Для більшості українців перемога, це вигнання окупантів з усієї України – опитування

Росія заявила, що Дугіну вбила українка, яка потім втекла до Естонії

фото, відеоРозробник софту для ботоферм отримав громадянство через нардепа з "ЄС" – джерела

відеоКомандувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого

Ключовою зброєю ВМС у перші дні війни були міни й "Байрактари" – Неїжпапа

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині все більше обстрілів та вибухів, на Сумщині збили безпілотник – ОВА
У Новій Каховці окупанти викрали двох директорок ліцеїв – мер
Окупанти на Херсонщині вирішили відбирати підприємства в українських власників
Останні новини
17:32
Ірландія відновлює роботу свого посольства в Києві
17:31
фото, відео"Азов" нічого не знає про жінку, яка нібито вбила Дугіну: Цей фейк кумедно виглядає
17:28
Соратник Порошенка пояснив свій зв'язок з ботофермером: То чорний піар влади
17:23
ЄС готує місію для тренування українських військових – Боррель
17:22
Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати судилище в Маріуполі – омбудсмен
16:59
фотоОкупанти влаштували стрілянину поблизу Запорізької ТЕС – мер Енергодару
16:59
У РФ скоротилась кількість аптек через падіння платоспроможності покупців
16:49
Що не так з жестом до Дня Незалежності: критика українців і реакція Мінкульту
16:35
Туреччина за вісім місяців подвоїла імпорт російської нафти
16:29
Киян попросили не виходити на вулицю і багато пити: шкідливе повітря
Усі новини...