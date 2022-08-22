ОК "Південь": ЗСУ знищили дві установки С-300 і пошкодили Каховський міст

Збройні сили України на півдні знищили дві російські пускові установки С-300, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С" та самохідну гаубицю "Мста-С".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, вороже військо зменшилося на 20 росіян.

Також були знищені радіолокаційна станція підсвітлення й наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М", 2 буксировані міномети 120-го калібру, 3 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Наша авіація завдала два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

Крім того, зазначається, що ЗСУ "відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту".