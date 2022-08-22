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ОК "Південь": ЗСУ знищили дві установки С-300 і пошкодили Каховський міст

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 02:00
ОК Південь: ЗСУ знищили дві установки С-300 і пошкодили Каховський міст
ФОТО: GETTY

Збройні сили України на півдні знищили дві російські пускові установки С-300, корпусну самохідну гармату "Гіацинт-С" та самохідну гаубицю "Мста-С".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, вороже військо зменшилося на  20 росіян.

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Також були знищені радіолокаційна станція підсвітлення й наведення, мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об’єктів "Небо-М", 2  буксировані міномети 120-го калібру, 3 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Наша  авіація завдала два удари по опорному пункту, скупченню живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки й Бурханівки.

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Крім того, зазначається, що ЗСУ "відкорегували пропускну спроможність Каховського мосту".

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьвійнаЗбройні сили
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