ОК "Юг": ВСУ уничтожили две установки С-300 и повредили Каховский мост

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили две российские пусковые установки С-300, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С" и самоходную гаубицу "Мста-С".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, вражеское войско уменьшилось на 20 россиян.

Также были уничтожены радиолокационная станция подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", 2 буксированных миномета 120-го калибра, 3 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Наша авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

Кроме того, отмечается, что ВСУ "откорректировали пропускную способность Каховского моста".