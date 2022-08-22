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ОК "Юг": ВСУ уничтожили две установки С-300 и повредили Каховский мост

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили две российские пусковые установки С-300, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С" и самоходную гаубицу "Мста-С".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, вражеское войско уменьшилось на 20 россиян.

Также были уничтожены радиолокационная станция подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М", 2 буксированных миномета 120-го калибра, 3 единицы бронированной техники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Наша авиация нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

Кроме того, отмечается, что ВСУ "откорректировали пропускную способность Каховского моста".

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Темы: Херсонская областьНиколаевская областьвойнаВооруженные силы
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