Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слідство.Інфо": Підконтрольні партії Путіна "волонтери" відправляють маріупольців на "фільтрацію"

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 03:01
фото: Дмитро Саблін — другий праворуч / slidstvo.info

Російські "волонтерські організації" "Волонтерская рота" та "Молодая гвардия", якими керує  депутат російської Держуми від партії Володимира Путіна "Единая Россия" Дмитро Саблін,  разом із російськими військовими під виглядом евакуації відправляли маріупольців на "фільтрацію".

Джерело: "Слідство. Інфо"

Дослівно: "30 квітня у соцмережах виклали фото з чоловіками у синіх та червоних кофтах на фоні знищеної будівлі, які тримають в руках плакати із написами "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота". Судячи із підпису, це фото зроблене у Маріуполі. Людей у червоному ("Волонтерская рота" — ред.) та синьому ("Молодая гвардия" — ред.) одязі можна побачити на численних фото та відео з Маріуполя, які викладають на сторінках згаданих організацій у соцмережах".

 
ФОТО: slidstvo.info

Деталі: Зазначається, що "Молодую гвардию" заснувала політична партія Володимира Путіна "Единая Россия" і фактично це молодіжне крило цієї партії. У 2018 році "Молодая гвардия" почала співпрацю з "Боевим братством", відгалуженням якого є "Волонтерская рота".  Представники цих структур позиціонують себе як волонтери і  в соцмережах розповідають, як рубають дрова, роздають людям хліб та ще якусь допомогу і нібито допомагають з евакуацією.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко  опублікував відео, на якому поряд з цивільними   поблизу автобуса  можна помітити представників "Волонтерской роты" та "Молодой гвардии" та озброєних російських військових. Зазначалося, що "російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації". Як зазначає "Слідство.Інфо", також журналісти у соцмережах натрапили на відео від 18 квітня цього року, на якому представник "Молодой гвардии" попереджає мешканця Маріуполя похилого віку: "Якщо ви зайдете в автобус, вас відвезуть на фільтрацію".

"Волонтерска рота" заявила, що за півтора місяці нібито евакуювала близько півтори сотні маріупольців.

Ці організації курує депутат російської Держуми від "Единой России", уродженець Маріуполя Дмитро Саблін. Зазначається, що він відомий як лідер російського руху "Антимайдан". До того, як Росія розпочала війну проти України, Саблін будував репутацію мецената Маріуполя і  був почесним мешканцем міста. У 2014-му його позбавили цього звання за антиукраїнську політику. За даними ЗМІ, у 2019  Саблін став секретарем севастопольського відділення "Единой России" в окупованому Криму, де, крім того, зареєстровані компанії, ймовірно пов’язані зі Сабліним. Зокрема, групі компаній, засновником якої є   Саблін, належить готель  Рота-Chalet Marina  у Севастополі. За даними Forbes, Саблін входить в тридцятку найбагатших російських "держслужбовців та депутатів".

ВІДЕО ДНЯ

"Слідство.Інфо" пише, що зараз Саблін активно звітує про "успіхи" з працевлаштування маріупольців, зокрема у секторі будівництва, і часто бував на заходах в Маріуполі, зокрема, супроводжував ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Зі слів Андрющенка, Саблін, а також маріупольський ексрегіонал Петро Іванов, фактично побудували в Маріуполі "потужну агентурну сітку" і  "вони, в принципі, є авторами "русской весны" в Маріуполі".  Повідомляється, що  Іванов зник із Маріуполя під час так званої "русской весны" і за два роки був помічений в Москві, а  кілька місяців тому він начебто з’явився вже в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо: Раніше  Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі черга на фільтрацію для виїзду з міста перевищує 1 300 людей.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МаріупольРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Глава дипломатії ЄС проти повної заборони на видачу віз росіянам

Для більшості українців перемога, це вигнання окупантів з усієї України – опитування

Росія заявила, що Дугіну вбила українка, яка потім втекла до Естонії

фото, відеоРозробник софту для ботоферм отримав громадянство через нардепа з "ЄС" – джерела

відеоКомандувач ВМС про крейсер "Москва": у Чорному морі такому кораблю робити нічого

Ключовою зброєю ВМС у перші дні війни були міни й "Байрактари" – Неїжпапа

Усі новини...
Маріуполь
ЗМІ: У Маріуполі хотіли підірвати окупаційного "мера"
На День Незалежності окупанти готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками - ГУР
У Маріуполь прибув російський паром "Лаврентій"
Останні новини
17:57
Тест прем'єрки Фінляндії на наркотики, який вона здала через участь у вечірці, виявився негативним
17:54
У День Незалежності українців просять виходити на акції за кордоном: список локацій
17:53
Україна представить рекомендації щодо гарантій безпеки до кінця літа – ОП
17:32
Ірландія відновлює роботу свого посольства в Києві
17:31
фото, відео"Азов" нічого не знає про жінку, яка нібито вбила Дугіну: Цей фейк кумедно виглядає
17:28
Соратник Порошенка пояснив свій зв'язок з ботофермером: То чорний піар влади
17:23
ЄС готує місію для тренування українських військових – Боррель
17:22
Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати судилище в Маріуполі – омбудсмен
16:59
фотоОкупанти влаштували стрілянину поблизу Запорізької ТЕС – мер Енергодару
16:59
У РФ скоротилась кількість аптек через падіння платоспроможності покупців
Усі новини...