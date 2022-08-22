"Слідство.Інфо": Підконтрольні партії Путіна "волонтери" відправляють маріупольців на "фільтрацію"

Російські "волонтерські організації" "Волонтерская рота" та "Молодая гвардия", якими керує депутат російської Держуми від партії Володимира Путіна "Единая Россия" Дмитро Саблін, разом із російськими військовими під виглядом евакуації відправляли маріупольців на "фільтрацію".

Джерело: "Слідство. Інфо"

Дослівно: "30 квітня у соцмережах виклали фото з чоловіками у синіх та червоних кофтах на фоні знищеної будівлі, які тримають в руках плакати із написами "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота". Судячи із підпису, це фото зроблене у Маріуполі. Людей у червоному ("Волонтерская рота" — ред.) та синьому ("Молодая гвардия" — ред.) одязі можна побачити на численних фото та відео з Маріуполя, які викладають на сторінках згаданих організацій у соцмережах".

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ФОТО: slidstvo.info

Деталі: Зазначається, що "Молодую гвардию" заснувала політична партія Володимира Путіна "Единая Россия" і фактично це молодіжне крило цієї партії. У 2018 році "Молодая гвардия" почала співпрацю з "Боевим братством", відгалуженням якого є "Волонтерская рота". Представники цих структур позиціонують себе як волонтери і в соцмережах розповідають, як рубають дрова, роздають людям хліб та ще якусь допомогу і нібито допомагають з евакуацією.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому поряд з цивільними поблизу автобуса можна помітити представників "Волонтерской роты" та "Молодой гвардии" та озброєних російських військових. Зазначалося, що "російські військові та "офіційні волонтери" блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від "евакуації". Як зазначає "Слідство.Інфо", також журналісти у соцмережах натрапили на відео від 18 квітня цього року, на якому представник "Молодой гвардии" попереджає мешканця Маріуполя похилого віку: "Якщо ви зайдете в автобус, вас відвезуть на фільтрацію".

"Волонтерска рота" заявила, що за півтора місяці нібито евакуювала близько півтори сотні маріупольців.

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Ці організації курує депутат російської Держуми від "Единой России", уродженець Маріуполя Дмитро Саблін. Зазначається, що він відомий як лідер російського руху "Антимайдан". До того, як Росія розпочала війну проти України, Саблін будував репутацію мецената Маріуполя і був почесним мешканцем міста. У 2014-му його позбавили цього звання за антиукраїнську політику. За даними ЗМІ, у 2019 Саблін став секретарем севастопольського відділення "Единой России" в окупованому Криму, де, крім того, зареєстровані компанії, ймовірно пов’язані зі Сабліним. Зокрема, групі компаній, засновником якої є Саблін, належить готель Рота-Chalet Marina у Севастополі. За даними Forbes, Саблін входить в тридцятку найбагатших російських "держслужбовців та депутатів".

"Слідство.Інфо" пише, що зараз Саблін активно звітує про "успіхи" з працевлаштування маріупольців, зокрема у секторі будівництва, і часто бував на заходах в Маріуполі, зокрема, супроводжував ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Зі слів Андрющенка, Саблін, а також маріупольський ексрегіонал Петро Іванов, фактично побудували в Маріуполі "потужну агентурну сітку" і "вони, в принципі, є авторами "русской весны" в Маріуполі". Повідомляється, що Іванов зник із Маріуполя під час так званої "русской весны" і за два роки був помічений в Москві, а кілька місяців тому він начебто з’явився вже в окупованому Маріуполі.

Нагадаємо: Раніше Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі черга на фільтрацію для виїзду з міста перевищує 1 300 людей.