"Слидство.Инфо": Подконтрольные партии Путина "волонтеры" отправляют мариупольцев на "фильтрацию"

Российские "волонтерские организации" "Волонтерская рота" и "Молодая гвардия", которыми руководит депутат российской Госдумы от партии Владимира Путина "Единая Россия" Дмитрий Саблин, вместе с российскими военными под видом эвакуации отправляли мариупольцев на "фильтрацию".

Источник: "Слидство.Инфо"

Дословно: "30 апреля в соцсетях выложили фото с мужчинами в синих и красных кофтах на фоне уничтоженного здания, которые держат в руках плакаты с надписями "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота". Судя по подписи, это фото сделано в Мариуполе. Людей в красной ("Волонтерская рота" — ред.) и синей ("Молодая гвардия" — ред.) одежде можно увидеть на многочисленных фото и видео из Мариуполя, которые выкладывают на страницах упомянутых организаций в соцсетях".

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ФОТО: slidstvo.info

Детали: Отмечается, что "Молодую гвардию" основала политическая партия Владимира Путина "Единая Россия" и фактически это молодежное крыло этой партии. В 2018 году "Молодая гвардия" начала сотрудничество с "Боевым братством", ответвлением которого является "Волонтерская рота". Представители этих структур позиционируют себя как волонтеры и в соцсетях рассказывают, как рубят дрова, раздают людям хлеб и еще какую-то помощь и якобы помогают с эвакуацией.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором рядом с гражданскими вблизи автобуса можно заметить представителей "Волонтерской роты" и "Молодой гвардии" и вооруженных российских военных. Отмечалось, что "российские военные и "официальные волонтеры" блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от "эвакуации". Как отмечает "Слидство.Инфо", также журналисты в соцсетях наткнулись на видео от 18 апреля этого года, на котором представитель "Молодой гвардии" предупреждает пожилого жителя Мариуполя: "Если вы зайдете в автобус, вас отвезут на фильтрацию".

"Волонтерская рота" заявила, что за полтора месяца якобы эвакуировала около полутора сотен мариупольцев.

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Эти организации курирует депутат российского Государства от "Единой России", уроженец Мариуполя Дмитрий Саблин. Он известен как лидер российского движения "Антимайдан". До того, как Россия начала войну против Украины, Саблин строил репутацию мецената Мариуполя и был почетным жителем города. В 2014 году его лишили этого звания за антиукраинскую политику. По данным СМИ, в 2019 году Саблин стал секретарем севастопольского отделения "Единой России" в оккупированном Крыму, где, кроме того, зарегистрированы компании, вероятно связанные с Саблиным. В частности, группе компаний, основателем которой является Саблин, принадлежит гостиница Рота-Chalet Marina в Севастополе. По данным Forbes, Саблин входит в тридцатку самых богатых российских "госслужащих и депутатов".

"Слидство.Инфо" пишет, что сейчас Саблин активно отчитывается об "успехах" по трудоустройству мариупольцев, в частности в секторе строительства, и часто бывал на мероприятиях в Мариуполе, в частности, сопровождал предводителя так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

По словам Андрющенко, Саблин, а также мариупольский экс-регионал Петр Иванов, фактически построили в Мариуполе "мощную агентурную сетку" и "они, в принципе, являются авторами "русской весны" в Мариуполе". Сообщается, что Иванов исчез из Мариуполя во время так называемой "русской весны" и через два года был замечен в Москве, а несколько месяцев назад он вроде бы появился уже в оккупированном Мариуполе.

Напомним: Ранее Петр Андреющенко сообщил, что в Мариуполе очередь на фильтрацию для выезда из города превышает 1 300 человек.