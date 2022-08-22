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Росія тримає напоготові п’ять носіїв “Калібрів” в Чорному морі

Анастасія КалатурПонеділок, 22 серпня 2022, 03:55
Росія тримає напоготові п’ять носіїв “Калібрів” в Чорному морі
ФОТО: GETTY

У Чорному морі РФ тримає напоготові п’ять ракетоносіїв ракет типу "Калібр",  сумарний залп яких становить понад  30  ракет.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут.

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При цьому напоготові 5  носіїв ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30, та один ВДК (великий десантний корабель - Ред.)".

Що передувало: Днем раніше ОК "Південь" повідомляло, що РФ збільшила до 15 одиниць своє корабельне угрупування в Чорному морі.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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