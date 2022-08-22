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Россия держит наготове пять носителей "Калибров" в Черном море

Анастасия КалатурПонедельник, 22 августа 2022, 03:55
Россия держит наготове пять носителей Калибров в Черном море
ФОТО: GETTY

В Черном море РФ держит наготове пять ракетоносителей ракет типа "Калибр", суммарный залп которых составляет более 30 ракет.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка в Черном море наращивает свое присутствие к общему количеству 14 единиц, которые держатся на расчетно безопасном расстоянии за мысом Тарханкут.

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При этом наготове 5 носителей ракет типа "Калибр" с общим количеством свыше 30, и один БДК (большой десантный корабль – Ред.)".

Что предшествовало: Днем ранее ОК "Юг" сообщало, что РФ увеличила до 15 единиц свою корабельную группировку в Черном море.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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