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Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати судилище в Маріуполі – омбудсмен

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 серпня 2022, 17:22
Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати судилище в Маріуполі – омбудсмен
Дмитро Лубінець, скриншот

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста фіксувати судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі", якщо окупанти зважаться на цей черговий злочин.

Джерело: Лубінець під час телемарафону

Пряма мова Лубінця: "Ми звертаємось вкотре для фіксації цього чергового порушення Женевської конвенції, чергового військового злочину з боку Російської Федерації (судилища в Маріуполі – ред.), щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста".

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Деталі: Лубінець додав, що також звернувся до російської омбудсменши Тетяни Москалькової не допустити чергового злочину російських окупантів, однак прогнозовано відповіді не отримав.

Що було раніше: За даними української розвідки, на День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

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Теми: війнаМаріупольУкраїнаРосія
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