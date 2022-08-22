Україна просить ООН та Червоний хрест фіксувати судилище в Маріуполі – омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна просить ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста фіксувати судилище у Маріуполі над захисниками "Азовсталі", якщо окупанти зважаться на цей черговий злочин.

Джерело: Лубінець під час телемарафону

Пряма мова Лубінця: "Ми звертаємось вкотре для фіксації цього чергового порушення Женевської конвенції, чергового військового злочину з боку Російської Федерації (судилища в Маріуполі – ред.), щоб фіксація відбувалась як Організацією Об’єднаних Націй, так і Міжнародним комітетом Червоного хреста".

Реклама:

Деталі: Лубінець додав, що також звернувся до російської омбудсменши Тетяни Москалькової не допустити чергового злочину російських окупантів, однак прогнозовано відповіді не отримав.

Що було раніше: За даними української розвідки, на День Незалежності України, 24 серпня, російські окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".