Украина просит ООН и Красный крест фиксировать судилище в Мариуполе – омбудсмен

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина просит ООН и Международный комитет Красного креста фиксировать судилище в Мариуполе над защитниками "Азовстали", если оккупанты решятся на это очередное преступление.

Источник: Лубинец во время телемарафона

Прямая речь Лубинца: "Мы обращаемся еще раз для фиксации этого очередного нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации (судилища в Мариуполе – ред.), чтобы фиксация проходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного креста".

Детали: Лубинец добавил, что также обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой не допустить очередного преступления российских оккупантов, однако прогнозируемого ответа не получил.

Что предшествовало: По данным украинской разведки в День Независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".