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Соратник Порошенка пояснив свій зв'язок з ботофермером: То чорний піар влади

Роман Романюк, Євген КізіловПонеділок, 22 серпня 2022, 17:28

Співголова фракції Порошенка "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що ледве знає Віктора Майстренка, якого звинувачують в організації ботроферм, і взагалі – "то чорний піар з боку влади".

Джерело: Герасимов у коментарі Українській правді

Деталі: За словами Герасимова, він познайомився з Майстренком у 2014 році як з волонтером, який допомагав із визволенням українців з полону на окупованій території. "Саме на цьому ґрунті і тільки тоді між нами і склалися певні комунікації", - запевняє політик.

Герасимов переконує, що після 2015 року спілкувався з Майстренком вкрай нечасто, і то "по темах, далеких від соцмереж".

Пряма мова: "До медіа-діяльності Майстренка жодного відношення не маю ані я, ані, тим більше, "Європейська солідарність".

З контентом Майстренка в Інтернеті не знайомий, а будь-які спроби прив'язати мене і партію до його діяльності – то чорний піар з боку влади, який порушує принцип внутрішньої єдності перед зовнішніми викликами".

Передісторія: Джерела УП у спецслужбах повідомили, що Артур Герасимов допомагав Віктору Майстренку, який є розробником програми для створення так званих "ботоферм" і який фігурує у розслідуванні СБУ, в’їхати в Україну та отримати її громадянство.

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За даними УП, Майстренко до останнього часу живе на квартирі, пов’язаній із родиною Герасимова. У ній же СБУ проводила обшук і вилучала обладнання для керування мережею "ботів".

Як розповідає сам Майстренко, він є автором програмного забезпечення "FB сombo", яке "автоматизує" роботу великої кількості фейкових акаунтів в соцмережі Facebook.

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Теми: ПорошенкоСБУсоцмережіЄвропейська солідарність
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