Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Соратник Порошенка пояснив свій зв'язок з ботофермером: То чорний піар влади

Роман Романюк, Євген КізіловПонеділок, 22 серпня 2022, 17:28
Соратник Порошенка пояснив свій зв'язок з ботофермером: То чорний піар влади
Артур Герасимов, фото: eurosolidarity.org

Співголова фракції Порошенка "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що ледве знає Віктора Майстренка, якого звинувачують в організації ботроферм, і взагалі – "то чорний піар з боку влади".

Джерело: Герасимов у коментарі Українській правді

Деталі: За словами Герасимова, він познайомився з Майстренком у 2014 році як з волонтером, який допомагав із визволенням українців з полону на окупованій території. "Саме на цьому ґрунті і тільки тоді між нами і склалися певні комунікації", - запевняє політик.

Реклама:

Герасимов переконує, що після 2015 року спілкувався з Майстренком вкрай нечасто, і то "по темах, далеких від соцмереж".

Пряма мова: "До медіа-діяльності Майстренка жодного відношення не маю ані я, ані, тим більше, "Європейська солідарність".

З контентом Майстренка в Інтернеті не знайомий, а будь-які спроби прив'язати мене і партію до його діяльності – то чорний піар з боку влади, який порушує принцип внутрішньої єдності перед зовнішніми викликами".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Джерела УП у спецслужбах повідомили, що Артур Герасимов допомагав Віктору Майстренку, який є розробником програми для створення так званих "ботоферм" і який фігурує у розслідуванні СБУ, в’їхати в Україну та отримати її громадянство.

За даними УП, Майстренко до останнього часу живе на квартирі, пов’язаній із родиною Герасимова. У ній же СБУ проводила обшук і вилучала обладнання для керування мережею "ботів".

Як розповідає сам Майстренко, він є автором програмного забезпечення "FB сombo", яке "автоматизує" роботу великої кількості фейкових акаунтів в соцмережі Facebook.

Теми: ПорошенкоСБУсоцмережіЄвропейська солідарність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Порошенко
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: