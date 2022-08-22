Розробник софту для ботоферм отримав громадянство через нардепа з "ЄС" – джерела

Розробнику програми для створення так званих "ботоферм" Віктору Майстренку, який фігурує у розслідуванні СБУ, в’їхати в Україну та отримати громадянство допомагав народний депутат Артур Герасимов.

Джерело: джерела "Української правди" у спецслужбах, оперативне відео розмови з Майстренком

Деталі: За даними джерел УП, Майстренко мав тісні зв’язки з колишнім лідером фракції "Блоку Петра Порошенка" Артуром Герасимовим. Останній сприяв тому, що за каденції попереднього президента Майстренко отримав громадянство України за скороченою процедурою.

На відео, яке вдалося дістати УП у правоохоронців, Майстренко розповідає, що раніше жив і мав бізнес у Росії, а вперше в Україну приїжджав у грудні 2013 року під час Майдану. Потім він прилітав у Крим на так званий "референдум", після якого Росія тимчасово анексувала півострів, їздив у Донецьк і Слов’янськ на початку їхньої окупації.

Пряма мова Майстренка: "Потім повернувся в Росію, у мене вибори (брав участь у проведенні кампанії – ред.) Після цього дзвінок, якийсь Максим Волков, він дістає "корочку" ФСБ і каже, що "у тебе три доби, щоб виїхати з Росії".

Я зідзвонився з Артуром Герасимовим, тоді в Донецьку готувалась передвиборча кампанія, він сказав, що "приїжджай, допоможу".

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…Мене зсадили на прикордонному пункті, тому що я був призовного віку (у 2014-му діяла заборона на в’їзд із Росії чоловіків призивного віку – ред). Я зателефонував йому (Герасимову – ред.), він не знаю, кому там телефонував, але на прикордонний пост зателефонували із Міноборони. Звідти мене прикордонники відправили в Шостку, а там я уже своїм ходом приїхав у Київ.

У Києві зустрілись з Артуром, він привіз мене на роботу, у нього було маркетингове агентство, і сказав, що я буду програмістом. Ненадовго, але щоб якось жити. А тоді повіз у квартиру і сказав, що отут будеш жити".

Деталі: За даними УП, Майстренко досі жив на квартирі, пов’язаній із родиною Герасимова.

У ній же СБУ проводила обшук і вилучала обладнання для керування мережею "ботів".

УП звернулася по коментар до Артура Герасимова, але поки відповіді на питання не отримала.

Як розповідає на відео сам Майстренко, він є автором програмного забезпечення "FB сombo", яке покликане "автоматизувати" роботу великої кількості фейкових акаунтів в соцмережі Facebook.

Одна людина може управляти в звичайному режимі до 1000 підробних акаунтів. Софт Майстренка дозволяє ставити команди цим масивам "ботів": вони можуть в автоматичному режимі ставити лайки під вказаними постами, залишати прописані в програмі коментарі чи додаватись у друзі до людей, які вказує замовник.

Доступ до своєї програми Майстренко продавав по 314 доларів, загалом слідчі встановили понад 300 його клієнтів.

Під час проведення обшуків у нього вилучили велику кількість обладнання, яке забезпечує роботу "ферм": близько 5000 сім карт, на які реєструвались фейкові акаунти, і понад 200 проксі-серверів (мобільні модеми), які потрібні для того, щоб усі "боти" заходили в мережу з різних ІР-адрес і не потрапили під блокування системи безпеки Facebook’у.

Слідчі також встановили, що програмою Майстренка користувались адміністратори десятків спільнот, в основному таких, які мали яскраве антивладне спрямування.

Передісторія: