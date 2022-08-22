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Соратник Порошенко объяснил свою связь с ботофермером: Это черный пиар власти

Роман Романюк, Евгений КизиловПонедельник, 22 августа 2022, 17:28
Артур Герасимов, фото: eurosolidarity.org

Сопредседатель фракций Порошенко "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что едва знает Виктора Майстренко, обвиняемого в организации ботроферм, и вообще - "это черный пиар со стороны власти".

Источник: Герасимов в комментарии Украинской правде

Детали: По словам Герасимова, он познакомился с Майстренко в 2014 году как с волонтером, помогавшим с освобождением украинцев из плена на оккупированной территории. "Именно на этой почве и только тогда между нами и сложились определенные коммуникации", – уверяет политик.

Герасимов заявляет, что после 2015 года общался с Майстренко крайне редко, и то "по темам, далеким от соцсетей".

Прямая речь: "К медиа-деятельности Майстренко никакого отношения не имею ни я, ни, тем более, "Европейская солидарность".

С контентом Майстренко в Интернете не знаком, а какие-либо попытки привязать меня и партию к его деятельности – это черный пиар со стороны власти, который нарушает принцип внутреннего единства перед внешними вызовами".

Предыстория: Источники УП в спецслужбах сообщили, что Артур Герасимов помогал Виктору Майстренко, являющемуся разработчиком программы для создания так называемых "ботоферм" и фигурирующим в расследовании СБУ, въехать в Украину и получить ее гражданство.

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По данным УП, Майстренко до последнего времени живет в квартире, связанной с семьей Герасимова. В ней же СБУ производила обыск и изымала оборудование для управления сетью "ботов".

Как рассказывает сам Майстренко, он является автором программного обеспечения "FB сombo", которое автоматизирует работу большого количества фейковых аккаунтов в соцсети Facebook.

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Темы: ПорошенкоСБУсоцсетиЕвропейская солидарность
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