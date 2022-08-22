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Перший документ щодо гарантій безпеки для України з'явиться до кінця літа – ОП

"Українська правда"Понеділок, 22 серпня 2022, 17:53
Перший документ щодо гарантій безпеки для України з'явиться до кінця літа – ОП
Єрмак, ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Консультативна група, яка розробляє пропозиції щодо гарантій безпеки для України, представить перший документ з рекомендаціями 29-30 серпня. 

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу 22 серпня 

Пряма мова: "Я підтверджую, що до кінця цього місяця – десь 29-30 число – ми можемо вже розраховувати на появу першого документа рекомендацій щодо нашої групи експертів за паном Расмуссеном (колишній генсек НАТО - ред.). 

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Над цим документом ми зараз працюємо. Я сьогодні проінформував наших колег, які теж зацікавлені і чекають. Можу відкрити вам таємницю: я вже знайомий з його текстом – це буде дуже потужний документ"

Передісторія: У травні стало відомо, що керівник ОП Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен очолили міжнародну консультативну групу, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Теми: Офіс президентаАндрій Єрмакгарантії безпеки
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