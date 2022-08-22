Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Первый документ о гарантиях безопасности для Украины появится до конца лета – ОП

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 17:53
Ермак, ФОТО: ПРЕСЛУЖБА ОПУ

Консультативная группа, разрабатывающая предложения по гарантиям безопасности для Украины, представит первый документ с рекомендациями 29-30 августа.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 22 августа

Прямая речь: "Я подтверждаю, что к концу этого месяца – где-то 29-30 число – мы можем уже рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов по господину Расмуссену (бывший генсек НАТО – ред.).

Над этим документом мы сейчас работаем. Я сегодня проинформировал наших коллег, которые тоже заинтересованы и ждут. Могу открыть вам тайну: я уже знаком с его текстом – это очень мощный документ"

Предыстория: В мае стало известно, что руководитель ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавили международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Офис президентаАндрей Ермакгарантии безопасности
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ

ВСУ уничтожили комплексы "Бук" и "Сани", а также живую силу врага – ОК "Юг"

Кулеба назвал две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие

США готовят передачу Украине дронов-камикадзе Switchblade 600

видеоССО показали, как взрывают мосты на Донетчине и тормозят россиян

фотоУкраина завоевала 32 медали за последние 10 дней на Евро

Все новости...
Офис президента
"Алкогольное химическое оружие": в ОП ответили на упреки России об отравлении военных
В ОП трибунал для руководства РФ обсудили с главным прокурором по делу Милошевича
Ты единственный. Будут ли ротации в правительстве и командовании ВСУ
Последние новости
08:18
В Латвии местные россияне протестовали против демонтажа советского памятника, есть задержанные
07:48
фотоВраг бил по Днепропетровщине из "Ураганов" и артиллерии, погибла женщина
07:45
В Харькове День города начался с обстрела и пожара на заводе
07:11
ВСУ заставили отступить врага на Бахмутском направлении – сводка
07:00
Как детям, находящимся за границей, продолжить обучение в украинской школе – объясняет омбудсмен
06:48
фотоВ Канаде провели велопробег, образовав трезубец
05:54
Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ
05:45
Из-за наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 20 человек
04:47
ISW указал, сколько в России обещают за вступление в "добровольческие отряды"
03:58
Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро
Все новости...