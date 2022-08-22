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Первый документ о гарантиях безопасности для Украины появится до конца лета – ОП

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 17:53
Первый документ о гарантиях безопасности для Украины появится до конца лета – ОП
Ермак, ФОТО: ПРЕСЛУЖБА ОПУ

Консультативная группа, разрабатывающая предложения по гарантиям безопасности для Украины, представит первый документ с рекомендациями 29-30 августа.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге 22 августа

Прямая речь: "Я подтверждаю, что к концу этого месяца – где-то 29-30 число – мы можем уже рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов по господину Расмуссену (бывший генсек НАТО – ред.).

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Над этим документом мы сейчас работаем. Я сегодня проинформировал наших коллег, которые тоже заинтересованы и ждут. Могу открыть вам тайну: я уже знаком с его текстом – это очень мощный документ"

Предыстория: В мае стало известно, что руководитель ОП Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавили международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Темы: Офис президентаАндрей Ермакгарантии безопасности
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