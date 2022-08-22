Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія на вівторок скликає Радбез ООН через "ситуацію на ЗАЕС"

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 19:53
Росія на вівторок скликає Радбез ООН через ситуацію на ЗАЕС
ЗАЕС, TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Російська Федерація запросила проведення термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС", повідомили у постпредставництві України.

Джерело: Постійне представництво України при ООН в коментарі "Укрінформу"

Деталі: Росія просить зібрати Радбез ООН на вівторок 23 серпня.

Реклама:

Дослівно: "Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж Росія регулярно здійснює".

Деталі: Раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ терміново скликає Радбез щодо ситуації навколо ЗАЕС "у зв’язку з безперервними українськими провокаціями" і попросила виступити на ньому генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Нагадаємо: Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Тим, хто розуміє що відбувається на ЗАЕС — дуже страшно: Радіобіологиня про обстріли атомної електростанції

Теми: ЗАЕСРосіяпровокаціїООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
Усі новини...
Реклама: