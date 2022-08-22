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Росія на вівторок скликає Радбез ООН через "ситуацію на ЗАЕС"

Роман ПетренкоПонеділок, 22 серпня 2022, 19:53
ЗАЕС, TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Російська Федерація запросила проведення термінового засідання Радбезу ООН "щодо ситуації навколо Запорізької АЕС", повідомили у постпредставництві України.

Джерело: Постійне представництво України при ООН в коментарі "Укрінформу"

Деталі: Росія просить зібрати Радбез ООН на вівторок 23 серпня.

Дослівно: "Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Ради безпеки ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і по-друге - звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама ж Росія регулярно здійснює".

Деталі: Раніше російські ЗМІ повідомили, що РФ терміново скликає Радбез щодо ситуації навколо ЗАЕС "у зв’язку з безперервними українськими провокаціями" і попросила виступити на ньому генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Нагадаємо: Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Міністерство оборони РФ, імовірно, створює передумови для того, щоб звинуватити Україну в атаці на Запорізьку АЕС.

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Теми: ЗАЕСРосіяпровокаціїООН
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