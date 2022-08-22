Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия на вторник созывает Совбез ООН из-за "ситуации на ЗАЭС"

Роман ПетренкоПонедельник, 22 августа 2022, 19:53
Россия на вторник созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС
ЗАЭС, TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН "по ситуации вокруг Запорожской АЭС", сообщили в постпредставительстве Украины.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН в комментарии "Укрінформу"

Детали: Россия просит собрать Совбез ООН во вторник 23 августа.

Реклама:

Дословно: "Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совета безопасности ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и, во-вторых, – обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама Россия регулярно совершает".

Детали: Ранее российские СМИ сообщили, что РФ срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями" и попросила выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерреша.

Читайте также: Тем, кто понимает, что происходит на ЗАЭС, очень страшно: Радиобиолог об обстрелах атомной электростанции

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Министерство обороны РФ, предположительно, создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС.

Темы: ЗАЭСРосcияпровокацииООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: