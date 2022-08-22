Россия на вторник созывает Совбез ООН из-за "ситуации на ЗАЭС"

Российская Федерация запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН "по ситуации вокруг Запорожской АЭС", сообщили в постпредставительстве Украины.

Источник: Постоянное представительство Украины при ООН в комментарии "Укрінформу"

Детали: Россия просит собрать Совбез ООН во вторник 23 августа.

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Дословно: "Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совета безопасности ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и, во-вторых, – обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама Россия регулярно совершает".

Детали: Ранее российские СМИ сообщили, что РФ срочно созывает Совбез по ситуации вокруг ЗАЭС "в связи с непрерывными украинскими провокациями" и попросила выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерреша.

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Напомним: Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Министерство обороны РФ, предположительно, создает предпосылки для того, чтобы обвинить Украину в атаке на Запорожскую АЭС.