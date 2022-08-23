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Сумщина: ворог обстрілював громади з кулеметів та освітлювальними снарядами

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 00:58
Сумщина: ворог обстрілював громади з кулеметів та освітлювальними снарядами
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото з telegram Живицького

У понеділок росіяни гатили з мінометів по прикордонних громадах Шосткинського району і Середино-Будській громаді, а також здійснили 3 постріли освітлювальними снарядами.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "Сьогодні (22 серпня – ред.) росіяни били по прикордонних громадах Шосткинського району.

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Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по нашій території".

Деталі: Крім того, близько 18 вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномета − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами.

Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, вже вдруге за місяць.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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