Сумщина: ворог обстрілював громади з кулеметів та освітлювальними снарядами
Вівторок, 23 серпня 2022, 00:58
У понеділок росіяни гатили з мінометів по прикордонних громадах Шосткинського району і Середино-Будській громаді, а також здійснили 3 постріли освітлювальними снарядами.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Пряма мова: "Сьогодні (22 серпня – ред.) росіяни били по прикордонних громадах Шосткинського району.
Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по нашій території".
Деталі: Крім того, близько 18 вечора по Середино-Будській громаді стріляли з міномета − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами.
Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, вже вдруге за місяць.