Сумщина: враг обстреливал общины из пулеметов и осветительными снарядами
Вторник, 23 августа 2022, 00:58
В понедельник россияне били из минометов по приграничным общинам Шосткинского района и Середино-Будской общине, а также произвели 3 выстрела осветительными снарядами.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Сегодня (22 августа – ред.) русские избивали по приграничным общинам Шосткинского района.
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Около 80 пулеметных снарядов россияне выпустили по нашей территории".
Детали: Кроме того, около 18 вечера по Середино-Будской общине стреляли из миномета – 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами.
Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, уже второй раз за месяц.
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