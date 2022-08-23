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Сумщина: враг обстреливал общины из пулеметов и осветительными снарядами

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 00:58
Сумщина: враг обстреливал общины из пулеметов и осветительными снарядами
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото с telegram Живицкого

В понедельник россияне били из минометов по приграничным общинам Шосткинского района и Середино-Будской общине, а также произвели 3 выстрела осветительными снарядами.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Сегодня (22 августа – ред.) русские избивали по приграничным общинам Шосткинского района.

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Около 80 пулеметных снарядов россияне выпустили по нашей территории".

Детали: Кроме того, около 18 вечера по Середино-Будской общине стреляли из миномета – 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами.

Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, уже второй раз за месяц.

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Темы: Сумская областьобстрелвойна
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