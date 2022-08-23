З окупованої території Харківщини вдалося евакуювати понад 800 людей – Верещук
Вівторок, 23 серпня 2022, 03:20
Віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з окупованої території Харківської області вдалося евакуювати 825 людей.
Джерело: Верещук у Telegram
Пряма мова: "Вдала гуманітарна операція: сьогодні евакуювали 825 людей з непідконтрольної частини Харківської області, 238 з них – діти".
Деталі: Верещук подякувала "за організацію процесу" голові Харківської ОВА Олегу Синєгубову і волонтерським організаціям.
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