С оккупированной территории Харьковщины удалось эвакуировать более 800 человек – Верещук

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с оккупированной территории Харьковской области удалось эвакуировать 825 человек.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети".

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Детали: Верещук поблагодарила "за организацию процесса" главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и волонтерские организации.