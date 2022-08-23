С оккупированной территории Харьковщины удалось эвакуировать более 800 человек – Верещук
Вторник, 23 августа 2022, 03:20
Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с оккупированной территории Харьковской области удалось эвакуировать 825 человек.
Источник: Верещук в Telegram
Прямая речь: "Удачная гуманитарная операция: сегодня эвакуировали 825 человек из неподконтрольной части Харьковской области, 238 из них – дети".
Детали: Верещук поблагодарила "за организацию процесса" главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и волонтерские организации.
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