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Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 05:54
Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ
ілюстративне фото armyinform.com.ua

Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти.

Джерело: Reuters із посиланням на американського чиновника

Пряма мова: "Ми маємо інформацію про те, що Росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державних об’єктах України найближчими днями.

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Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яка зберігається і яку російські удари становлять для мирного населення та цивільної інфраструктури".

Деталі: Чиновник сказав, що ця заява ґрунтується на даних розвідки США.

Нагадаємо: Головне управління розвідки Міноборони закликає українців бути особливо обережними 24 серпня у День Незалежності через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.

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Теми: РосіявійнаСШАУкраїна
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