Росія планує найближчим часом вдарити по інфраструктурі України – ЗМІ

Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру України і державні об’єкти.

Джерело: Reuters із посиланням на американського чиновника

Пряма мова: "Ми маємо інформацію про те, що Росія посилює зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державних об’єктах України найближчими днями.

Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яка зберігається і яку російські удари становлять для мирного населення та цивільної інфраструктури".

Деталі: Чиновник сказав, що ця заява ґрунтується на даних розвідки США.

Нагадаємо: Головне управління розвідки Міноборони закликає українців бути особливо обережними 24 серпня у День Незалежності через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії.