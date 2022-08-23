Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 05:54
Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ
иллюстративное фото armyinform.com.ua

У Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что Россия планирует вскоре осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

Источник: Reuters со ссылкой на американского чиновника

Прямая речь: "У нас есть информация о том, что Россия усиливает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.

Реклама:

Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары составляют для мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Детали: Чиновник сказал, что это заявление основывается на данных разведки США.

Напомним: Главное управление разведки Минобороны призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа в День Независимости из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
ISW указал, сколько в России обещают за вступление в "добровольческие отряды"
Британская разведка: РФ обустраивает под Херсоном мост из барж на замену Антоновскому
Оккупанты накапливают технику на ЗАЭС, завезли еще БТРы – Энергоатом
Россия нанесла ракетный удар по Днепру, Никополь обстреляли с "Градов" – ОВА
Последние новости
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:24
По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
Все новости...
Реклама: