Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ

У Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что Россия планирует вскоре осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

Источник: Reuters со ссылкой на американского чиновника

Прямая речь: "У нас есть информация о том, что Россия усиливает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.

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Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары составляют для мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Детали: Чиновник сказал, что это заявление основывается на данных разведки США.

Напомним: Главное управление разведки Минобороны призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа в День Независимости из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.