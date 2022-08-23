Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия планирует в ближайшее время ударить по инфраструктуре Украины – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 23 августа 2022, 05:54
иллюстративное фото armyinform.com.ua

У Соединенных Штатов есть данные разведки о том, что Россия планирует вскоре осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и государственные объекты.

Источник: Reuters со ссылкой на американского чиновника

Прямая речь: "У нас есть информация о том, что Россия усиливает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.

Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары составляют для мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Детали: Чиновник сказал, что это заявление основывается на данных разведки США.

Напомним: Главное управление разведки Минобороны призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа в День Независимости из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcиявойнаСШАУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоТрофейный российский "Тигр" вывели на патрулирование в Харькове

картаОчередная "бавовна" в России: "из-за жары" вспыхнули боеприпасы, идет эвакуация

В Украине со скандала стартовала УПЛ, первый с начала войны футбольный матч

Словакия передаст Украине 30 БМП, отправка танков не рассматривается

Зеленский: Крым вместе с Украиной станет частью Евросоюза

Зеленский: Россия получит мощный ответ, если увеличит обстрелы

Все новости...
ISW указал, сколько в России обещают за вступление в "добровольческие отряды"
Британская разведка: РФ обустраивает под Херсоном мост из барж на замену Антоновскому
Оккупанты накапливают технику на ЗАЭС, завезли еще БТРы – Энергоатом
В Днепре раздаются взрывы – СМИ
Последние новости
20:01
Только 3% избирателей Орбана винят Россию в войне в Украине
19:42
Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
19:30
Генштаб: Россияне пытались продвинуться на трех направлениях – без успеха
19:27
Премьер Бельгии: об Украине не забывают, но нужно готовиться к затяжному конфликту
19:14
Канада выделяет $3 млн Украине на оборонный и правоохранительный секторы
19:09
У Зеленского объяснили, чего достиг Путин ликвидацией Дугиной
19:05
Почему не следует получать "паспорт" РФ в оккупации и предусмотрена ли за это ответственность?
18:59
фотоТрофейный российский "Тигр" вывели на патрулирование в Харькове
18:54
Почему йодные растворы не помогут при радиационной аварии: объяснение от Минздрава
18:51
Маск привлек сооснователя Twitter Дорси к судебному спору с соцсетью
Все новости...