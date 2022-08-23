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У Харкові День міста почався з обстрілу й пожежі на заводі

Олена РощінаВівторок, 23 серпня 2022, 07:45
Пожежа на заводі в Харкові 23 серпня, Телеграм Харьков Life

23 серпня російські війська вкотре обстріляли Харків, влучили у приватний будинок у Київському районі.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов і "Суспільне"

Пряма мова: "Ранок дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Влучання у приватний будинок, без постраждалих".

Деталі: Крім того, вранці 23 серпня користувачі соцмереж повідомляли про пожежу на харківському заводі, де вибухів не було. 

Речник управління ДСНС Харківщини Євген Василенко повідомив "Суспільному", що близько 04:40 ранку у Харкові зайнялася п'ятиповерхова будівля промислового підприємства у Новобаварському районі міста, близько 06:30 пожежу локалізували.

Довідка: 23 серпня відзначається День Державного прапора України та День міста Харкова. Харкову виповнюється 368 років. 

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Теми: Харківвійнаобстрілпожежа
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