В Харькове День города начался с обстрела и пожара на заводе
23 августа российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, попали в частный дом в Киевском районе.
Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов и "Суспільне"
Прямая речь: "Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших".
Детали: Кроме того, утром 23 августа пользователи соцсетей сообщали о пожаре на харьковском заводе, где взрывов не было.
Пресс-секретарь управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил "Суспільне", что около 04:40 утра в Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города, около 06:30 пожар локализовали.
Справка: 23 августа отмечается День Государственного флага Украины и День города Харькова. Харькову исполняется 368 лет.