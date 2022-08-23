В Харькове День города начался с обстрела и пожара на заводе

Пожар на заводе в Харькове 23 августа, Телеграмм Харьков Life

23 августа российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, попали в частный дом в Киевском районе.

Источник: городской глава Харькова Игорь Терехов и "Суспільне"

Прямая речь: "Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших".

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Детали: Кроме того, утром 23 августа пользователи соцсетей сообщали о пожаре на харьковском заводе, где взрывов не было.

Пресс-секретарь управления ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил "Суспільне", что около 04:40 утра в Харькове загорелось пятиэтажное здание промышленного предприятия в Новобаварском районе города, около 06:30 пожар локализовали.

Справка: 23 августа отмечается День Государственного флага Украины и День города Харькова. Харькову исполняется 368 лет.