Ворог гатив по Дніпропетровщині з "Ураганів" і артилерії, загинула жінка
На Дніпропетровщині 23 серпня була напружена ніч з чотирма обстрілами, загинула жінка.
Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Російська армія знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський.
По Криворізькому ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений".
Деталі: Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район.
По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній.
У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.
По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечено з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей.
Обійшлося без загиблих і поранених.