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Ворог гатив по Дніпропетровщині з "Ураганів" і артилерії, загинула жінка

Ольга Глущенко Вівторок, 23 серпня 2022, 07:48
обстріляні будинки, фото: telegram Резніченка

На Дніпропетровщині 23 серпня була напружена ніч з чотирма обстрілами, загинула жінка.

Джерело: голова військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російська армія знову тримала на прицілі два райони – Криворізький та Нікопольський.

По Криворізькому ударили "Ураганами". У Зеленодольській громаді росіяни убили 45-річну  жінку. Її чоловік поранений. Він у лікарні. Будинок родини понівечений".

Деталі: Тричі за ніч ворог накрив вогнем Нікопольський район.

По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У Марганці постраждали двоє жінок – 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній.

У місті пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.

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По Червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечено з десяток будинків та лінія електропередач. Без світла до 1 000 людей.

Обійшлося без загиблих і поранених.

 
 
 

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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