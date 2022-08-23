Враг бил по Днепропетровщине из "Ураганов" и артиллерии, погибла женщина

В Днепропетровской области 23 августа была напряженная ночь с четырьмя обстрелами, погибла женщина.

Источник: глава военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российская армия снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский.

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По Криворожскому ударили "Ураганами". В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он находится в больнице. Дом семьи поврежден".

Детали: Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район.

По Марганецкой общине дважды стреляла российская тяжелая артиллерия. Туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как среднее.

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В городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

По Красногригорьевской общине тоже била враждебная артиллерия. Изуродован десяток домов и линия электропередач. Без света до 1000 человек.

Обошлось без погибших и раненых.