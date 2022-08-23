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Захисники знищили 45,5 тисячі окупантів і 1 921 ворожий танк

Ірина БалачукВівторок, 23 серпня 2022, 09:07
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Росія за 180 днів загарбницької війни в Україні втратила 45 550 військових, 1 921 танк та 1 033 артилерійських системи.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 921 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1 033 (+1) од,
  • РСЗВ – 266 (+0) од,
  • засобів ППО – 146 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 198 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2) од,
  • крилатих ракет – 196 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 150 (+1) од,
  • спеціальної техніки – 99 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  

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Теми: Росіявійна
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