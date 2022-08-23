Захисники знищили 45,5 тисячі окупантів і 1 921 ворожий танк
Вівторок, 23 серпня 2022, 09:07
Росія за 180 днів загарбницької війни в Україні втратила 45 550 військових, 1 921 танк та 1 033 артилерійських системи.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 921 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,
- артилерійських систем – 1 033 (+1) од,
- РСЗВ – 266 (+0) од,
- засобів ППО – 146 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 198 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 817 (+2) од,
- крилатих ракет – 196 (+2) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 150 (+1) од,
- спеціальної техніки – 99 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.