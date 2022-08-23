Защитники уничтожили 45,5 тысячи оккупантов и 1 921 вражеский танк
Вторник, 23 августа 2022, 09:07
Россия за 180 дней захватнической войны в Украине потеряла 45 550 военных, 1 921 танк и 1 033 артиллерийских системы.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.08 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 45 550 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 921 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 238 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1 033 (+1) ед,
- РСЗО – 266 (+0) ед,
- средств ПВО – 146 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 198 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2) ед,
- крылатых ракет – 196 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 150 (+1) ед,
- специальной техники – 99 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.