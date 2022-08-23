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Защитники уничтожили 45,5 тысячи оккупантов и 1 921 вражеский танк

Ирина БалачукВторник, 23 августа 2022, 09:07
Фото с Facebook Группировки Объединенных сил

Россия за 180 дней захватнической войны в Украине потеряла 45 550 военных, 1 921 танк и 1 033 артиллерийских системы.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45 550 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 921 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4 238 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1 033 (+1) ед,
  • РСЗО – 266 (+0) ед,
  • средств ПВО – 146 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 198 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 196 (+2) ед,
  • кораблей/катеров – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 150 (+1) ед,
  • специальной техники – 99 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. 

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Темы: Росcиявойна
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