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Окупанти рвуть документи чоловіків на Луганщині, щоб забрати на війну – Гайдай

Олена РощінаВівторок, 23 серпня 2022, 09:49
Окупанти рвуть документи чоловіків на Луганщині, щоб забрати на війну – Гайдай
Луганщина, ілюстративне фото Сергія Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що окупанти знову несуть втрати і намагаються відновити боєздатність своїх підрозділів протизаконними методами.

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За минулу ніч у Луганській області росіяни випустили по населених пунктах та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили 7 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосована авіація.

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Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

Пряма мова: "Окупанти роблять все, аби не допустити наш контрнаступ – у Довжанську під час примусової мобілізації рвуть паспорти. Інформація надходить від обурених свавіллям Росії жителів тимчасово окупованих територій.

Цим займаються російські військові. Якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якійсь документи – відстрочку чи бронь – їх розривають на місці. Іноді й паспорти.

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Ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами, щоб не допустити контрнаступу українських військових".

Деталі: Гайдай також повідомив, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта – і останніми днями ця тенденція посилилися. 

"Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше. Так, до прикладу, співробітникам Мосводоканалу, які працювали в Щасті, за липень видали в середньому по 139 тисяч рублів. Чому жителі Луганщини повинні працювати за 10 тисяч – вони не розуміють", – заявив Гайдай.

Теми: Луганська областьвійнаокупаціяРосія
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