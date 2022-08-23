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Оккупанты рвут документы мужчин в Луганской области, чтобы забрать на войну – Гайдай

Елена РощинаВторник, 23 августа 2022, 09:49
Оккупанты рвут документы мужчин в Луганской области, чтобы забрать на войну – Гайдай
Луганщина, иллюстративное фото Сергея Гайдая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что оккупанты снова несут потери и пытаются восстановить боеспособность своих подразделений противозаконными методами.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Детали: За минувшую ночь в Луганской области россияне выпустили по населенным пунктам и укреплениям украинских военных 14 ракет, совершили 7 обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, неоднократно применена авиация.

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За сутки отражены наступления врага по четырем направлениям – повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить.

Прямая речь: "Оккупанты делают все, чтобы не допустить наше контрнаступление – в Довжанске во время принудительной мобилизации рвут паспорта. Информация поступает от возмущенных произволом России жителей временно оккупированных территорий.

Этим занимаются российские военные. Если при отлове мужчина пытается предъявить какие-то документы – отсрочку или бронь – их разрывают на месте. Иногда и паспорта.

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Враг признает свою неспособность организовать массированное наступление в течение последнего месяца, превратить тактические успехи в оперативные достижения. Поэтому пытается восстановить боеспособность подразделений разными противозаконными методами, чтобы не допустить контрнаступления украинских военных".

Детали: Гайдай также сообщил, что жители Луганской области отказываются работать на оккупанта – и в последние дни эта тенденция усилилась.

"Людям предлагали тяжелую работу фактически за минимальную плату, которую потом еще и не отдавали. А теперь население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают в Луганскую область для вспомогательных работ, платят в 10-15 раз больше. Так, например, сотрудникам Мосводоканала, работавшим в Счастье, за июль выдали в среднем по 139 тысяч рублей. Почему жители Луганской области должны работать за 10 тысяч – они не понимают", – заявил Гайдай.

Темы: Луганская областьвойнаоккупацияРосcия
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